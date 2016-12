Il latte in Italia? Tre quarti di quello venduto viene dall'estero Tre litri di latte UHT (cioè a lunga conservazione) sui quattro che sono venduti ogni giorno in Italia col marchio Made in Italy provengono dall'estero senza però riportare per questo indicazioni per il consumatore.

E lo stesso avviene pure per il latte impiegato in quasi la metà delle mozzarelle presenti sugli scaffali dei supermercati.

A denunciare il fatto Sergio Marini Presidente di Coldiretti che precisa anche che "l'italianità va difesa dalla stalla alla borsa (in riferimento al caso Parmalat) e per questo è prioritario un progetto industriale che valorizzi veramente il latte e i quasi 40mila allevamenti italiani e si impegni su un Made in Italy che, oltre al marchio, contenga materie prime nazionali".

"È auspicabile - aggiunge Marini - che siano gli imprenditori italiani a governare questo processo in quanto dovrebbero essere più sensibili alla tutela del vero prodotto italiano. Non è più pensabile slegare l'italianità dal coinvolgimento pieno della zootecnia e dell'agricoltura italiana. Peraltro la strategicità del settore agroalimentare non può essere legata al solo fatto che nel nostro Paese ci sia solo la sede legale del marchi o la sola trasformazione industriale".

Stando, infatti, alla Coldiretti nel 2010 ben 8,6 miliardi litri di latte sono entrati nel nostro Paese per essere confezionati dietro marchi italiani.



