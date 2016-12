Il dentifricio? Me lo faccio io in casa! Prepararsi da soli un dentifricio che unisca efficacia, igiene e materie prime tutte naturali sembra molto difficile, ma così proprio non è.

Noi abbiamo trovato e testato una ricetta semplice, assolutamente poco costosa, ottima per contrastare l'alitosi e anche sbiancante che ti permetterà di farti in casa un ottimo dentifricio.



Ingredienti

- 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

- 1/2 cucchiaino di sale marino macinato finemente

- 1 goccia di menta piperita o menta verde o arancio dolce, ma vanno bene anche i chiodi di garofano o altre spezie come la cannella

- Qualche goccia di acqua (del rubinetto, ovviamente)



Preparazione

Metti tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola accuratamente fino a quando otterrai un impasto liscio e denso.

La pasta non deve, infatti, essere troppo liquida, ma deve rimanere sul tuo spazzolino da denti come il dentifricio che hai usato fino ad oggi.

Per utilizzarlo, immergi semplicemente lo spazzolino nella pasta e pulisci i denti come sempre.



