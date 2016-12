Il costo delle auto elettriche frena la loro diffusione Nel Regno Unito, uno studio pubblicato recentemente dalla Low Carbon Vehicle Partnership afferma che gli attuali incentivi governativi (pari a 5mila sterline) offerti per l'acquisto di auto elettriche non sono sufficienti per rendere i veicoli a zero emissioni competitivi con quelli alimentati con combustibili fossili.

In particolare perché, almeno fino al 2025, il costo d'acquisto e, dunque, quello d'esercizio tanto delle auto elettriche che di quelle a idrogeno rimarrà superiore a quello delle auto a benzina e gasolio e questo nonostante che il prezzo al litro del carburante continuerà inesorabilmente a salire fino anche (forse) a raddoppiare.

Greg Archer, direttore generale Low Carbon Vehicle Partnership così dice: "Il divario tra i veicoli elettrici e quelli con motore termico è destinato a rimanere tale per molti anni ancora perché, oggi come oggi, le Case automobilistiche sono tutte impegnate a migliorare l'efficienza dei motori in risposta alla volatilità del costo del petrolio. In questo momento, poi, i prezzi delle auto a basse emissioni sono molto alti, ma in ogni caso però, seppure stanno scendendo velocemente, ci vorrà ancora molto tempo per una loro concreta diffusione".



