Il computer più potente al mondo che pensa solo all'ambiente Si chiama Jaguar XT5 ed è ufficialmente il più veloce computer al mondo ed è in servizio a Washington presso gli uffici del Dipartimento americano dell'Energia.

Ma attenzione: se voleste farci un pensierino, magari, chissà, per avere un super pc con cui giocare con uno degli ultimi potentissimi videogame, abbandonate l'idea perché il "giaguaro" è stato progettato solo per pensare all'ambiente, per essere precisi ai cambiamenti climatici.

Il suo scopo, infatti, è calcolare i possibili scenari dovuti al riscaldamento globale del Pianeta, capire dove e come ottenere i migliori biocombustibili e formulare algoritmi per velocizzare i reattori nucleari.

Jaguar, messo a punto dal gruppo Cray, ha superato nella classifica dei supercomputer IBM che deteneva con il suo "Roadrunner" il primato nella lista.



