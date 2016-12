Il cielo in una stanza (dell'ufficio) grazie alle lampade a led Rispetto alle lampade a incandescenza quelle a led, si sa, offrono molti vantaggi.

Uno di questi, che spesso non si tende più di tanto a considerare, è la loro versatilità intesa come possibilità di replicare colori o di riuscire a variare d'intensità con estrema facilità.

Un esempio concreto di questa caratteristica è l'applicazione dei ricercatori dell'Istituto di Ingegneria Industriale Fraunhofer (IAO) di Stoccarda (in Germania) i quali sul soffitto di un ufficio della LEiDs GmbH, una società che si occupa proprio di tecnologia a led, sono riusciti a riprodurre il cielo.

In questo modo gli impiegati hanno la sensazione di lavorare all'aperto in una giornata di primavera in cui il sole, di tanto in tanto, viene velato da bianche e innocue nuvole di passaggio.

Il risultato finale è davvero sorprendente dal punto di vista scenico, ma lo è ancor più in fatto di risparmio energetico e di qualità del lavoro delle persone.

D'altro canto siamo un po' tutti meteoropatici, no?



