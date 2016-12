Il camper diventa ecologico e trova posto su una bicicletta Sicuramente quella di trasformare un triciclo a pedali in un camper è un'idea un po' folle, ma che altro dire se non davvero sorprenderete?

Il progetto appartiene ad uno stravagante artista di origini cinesi ma che vive a Boston (Stati Uniti), tale Kevin Cyr, che ha deciso di allestire su una bicicletta a tre ruote (tipo quelle che sono utilizzate soprattutto in Asia per il trasporto cittadino di merci) una roulotte perfettamente funzionante, ma adatta ovviamente per le caratteristiche minimali del mezzo.

Al suo interno sembra esserci davvero tutto lo stretto (è il caso di dirlo) necessario: dai piccoli ma efficienti elettrodomestici, a una dispensa, ad un letto.

Usiamo il condizionale perché a parte le foto della carrozzeria, purtroppo immagini dettagliate dell'interno non sono state ancora diffuse (a parte un disegno progettuale con tanto di foto di Mao Tse Tung)..

Se fosse tutto vero quello che l'artista afferma, beh, sarebbe davvero un bel modo per girare il mondo senza inquinare e risparmiare i soldi dell'albergo...



