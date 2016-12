Il WWF lancia un sito dedicato al turismo sostenibile Nei giorni scorsi il WWF Italia ha lanciato un sito tutto dedicato al turismo responsabile dove i viaggiatori troveranno suggerimenti e consigli per i loro viaggi ecosostenibili tanto in Italia che nel mondo.

Il sito si chiama WWF Nature (www.wwfnature.it) ed è strutturato in modo che anche i meno esperti siano in grado di navigarci facilmente.

Grazie poi ad un motore di ricerca interno, gli eco-viaggiatori possono costruirsi la loro vacanza su misura: per le famiglie, ad esempio, ci sono formule ad hoc che prevedono brevi soggiorni per il week-end e mini-vacanze.

Per gli over 18 le proposte delle Vacanze Natura portano, invece, i ragazzi in angoli anche meno battuti dell'Europa, dalle Azzorre alla Finlandia.

Ma c'è anche spazio per i più giovani per i quali, oltre ai rinomati Campi Avventura, si sono aggiunti i Campi Oasi (in cui si può partecipare attivamente alla cura delle aree protette), le Vacanze nelle Fattorie del Panda (ovvero in agriturismi all'interno di riserve), e i Campi Verde e Blu (dedicati ai bambini dagli 8 anni in poi che possono dedicarsi alla vela nel Parco dell'Arcipelago toscano oppure praticare sport sul Lago di Como).

Infine compaiono anche i Viaggi della Biodiversità (organizzati in collaborazione con tour operator specializzati nel turismo ecosostenibile coinvolti anche in progetti di cooperazione per lo sviluppo delle comunità locali) che porteranno gli eco-viaggiatori ad esplorare sorprendenti aree protette del Pianeta in Senegal, Amazzonia brasiliana, e ancora Tanzania, Zambia, Guatemala ed Ecuador.



