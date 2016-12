Il Parlamento Europeo mette definitivamente al bando i gas HFC Il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente la legge comunitaria che mette al bando, entro il 2030, i gas HFC usati comunemente come refrigeranti in frigoriferi e condizionatori, ma adoperati anche nelle schiume isolanti.

Questi gas ad effetto serra furono introdotti alla fine degli anni '80 per sostituire i precedenti gas CHFC riconosciuti come i maggiori responsabili del buco dell'ozono.

Ma come si dice, si è poi scoperto di essere cascati dalla padella nella brace: dopo la loro introduzione, i ricercatori hanno ben presto appurato che anche i gas HFC sono un serio problema per il clima con un impatto anche superiore alla C02, e nonostante questo il loro uso è tutt'ora in fortissima espansione in tutto il mondo.

La nuova legge prende le mosse dalla revisione della precedente regolamentazione, datata 2006, e prevede la progressiva riduzione entro il 2030 del 79% dei gas HFC, con tetti di immissione nel mercato annuali.

Una misura necessaria perché, pur rappresentando al momento "appena" il 2% delle emissioni totali dell'Unione Europea, senza questo deciso intervento legislativo, in virtù della continua crescita del loro uso, i gas HFC avrebbero potuto arrivare a contare, nel 2050, fino al 40% delle emissioni complessive comunitarie.



