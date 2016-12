Il Governo ci ripensa: stop al nucleare in Italia Buone notizie almeno per coloro che nutrono perplessità a riguardo dell'energia nucleare: dopo la sospensione del programma annunciato all'indomani del disastro avvenuto in Giappone, è stato presentato un emendamento, ora all'esame del Senato, che comporta la definitiva abrogazione del programma atomico in Italia e lo stop alla realizzazione delle centrali nel nostro Paese.

Tra gli effetti positivi dell'emendamento ci sarebbe anche quello di annullare, poiché di fatto superato, il referendum previsto a giugno prossimo.

Questo il punto essenziale dell'emendamento: "Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione Europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare".



Galleria fotografica Argomenti: ecologia, ambiente, sostenibilità, energie rinnovabili, risparmio energetico, edilizia sostenibile, fotovoltaico, biomasse, impronta ecologica