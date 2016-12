Il 2014 l'anno più caldo dal 1880 Secondo gli scienziati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e della NASA (l'agenzia spaziale americana) il 2014 si è contraddistinto come l'anno più caldo dal 1880, ovvero da quando le temperature vengono registrate in modo sistematico.

Le cause? Per i ricercatori non vi è ombra di dubbio: le emissioni di gas serra imputabili all'uomo.

La NASA sottolinea come "i 10 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti, con l'eccezione del 1998, a partire dal 2000".

"Questa tendenza di lungo periodo, da una parte, e il record negativo del 2014 come anno più caldo della storia, dall'altra, - ha detto John Grunsfeld, Amministratore associato dello Science Mission Directorate della NASA – rafforzano l'importanza per la nostra Agenzia di studiare la Terra come un sistema nel suo insieme, in particolare per capire il ruolo e gli impatti dell'attività umana".

Dal 1880 la temperatura media terrestre è salita di circa 0,8 gradi centigradi, una tendenza largamente spinta dall'incremento di anidride carbonica e da altre emissioni umane nell'atmosfera del Pianeta.

E difatti la maggior parte di questo innalzamento delle temperature è avvenuta negli ultimi tre decenni.



