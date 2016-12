Il 2013 il quarto anno più caldo dal 1880 ad oggi Stando al rapporto annuale redatto dal National Oceanic and Atmospheric Administration, il 2013 è stato il quarto anno più caldo dal 1880 ad oggi a pari merito con il 2003 con una temperatura media del Pianeta di 14,52 gradi Celsius.

Rispetto alle temperature del medie del secolo scorso questo significa un incremento di 0,62 gradi Celsius.

Ma a preoccupare è il fatto che il 2013 è stato il 37/mo anno consecutivo dal 1976, in cui la temperatura globale annua è stata superiore alla media.

Tra le aree del mondo in cui la temperatura è stata particolarmente alta figurano parti dell'Asia centrale, l'Etiopia occidentale, gran parte dell'Australia meridionale e occidentale ed anche sezioni del Mar Glaciale Artico, una grande fetta del sud-ovest dell'Oceano Pacifico e la zona centrale dell'Oceano Indiano.

E, ovviamente, in nessuna regione del globo si sono riscontrare temperature più fredde della media.



