Ikea sostituisce i pallet di legno con quelli in cartone e risparmia un mucchio di denaro Cambiamento quasi epocale per Ikea, il colosso svedese dei mobili in kit e dell'arredo casa che ha deciso di utilizzare i pallet di cartone al posto di quelli in legno.

In tutto il mondo Ikea utilizza qualcosa come circa 10 milioni di pallet l'anno per spedire i propri prodotti nei suoi 333 negozi sparsi in oltre 40 Paesi.

Il perché di questa scelta è presto detto: ogni pallet di cartone pesa solo 2,5 chilogrammi (che è poco più del 10% del peso complessivo di un pallet di legno) e arriva a supportare fino a 750 chili di merce spedita.

Il peso ridotto permetterà, dunque, all'azienda di risparmiare ogni anno un bel po' di quattrini (qualcosa come circa 150 milioni di Euro) non tanto per il costo d'acquisto del pallet (legno o cartone, infatti, pari sono) ma proprio in ambito di costi di trasporto e questo, di riflesso, si traduce anche in una minore emissione di CO2 nell'atmosfera.

Oltre al fatto, poi, che i pallet di cartone verranno interamente riciclati insieme a tutto l'altro materiale di protezione utilizzato nella spedizione.

Con queste premesse c'è dunque solo da sperare che presto anche altre catene di distribuzione o gli stessi spedizionieri adottino questa tipologia di materiale sicuramente molto più ecologico oltre che economico.



