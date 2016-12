I pannelli solari trasparenti entrano in produzione Dalla ricerca alla realtà: dopo poco più di un anno dall'annuncio dello studio, Sharp ha annunciato l'entrata in produzione dei pannelli fotovoltaici trasparenti i quali possono essere montati non soltanto per i balconi, ma anche per le finestre.

Questi pannelli, infatti, sono realizzati fondamentalmente di vetro laminato infuso con celle fotovoltaiche immerse al suo interno.

Certo l'efficienza di conversione energetica è piuttosto bassa (si parla di appena un 6,8%, per un massimo di 95 Watt, contro un valore di conversione che varia tra il 10 e il 20% nei pannelli convenzionali), ma si tratta pur sempre di un notevole passo in avanti della tecnologia fotovoltaica.

Innanzi tutto perché queste celle fanno passare quasi completamente la luce del sole, secondariamente perché proprio per questa loro caratteristica possono trovare un impiego vastissimo.

Peccato solo che i pannelli solari trasparenti, almeno per il momento, saranno distribuiti solo in Giappone e non si sappia, dunque, quando saranno commercializzati anche in Europa.



