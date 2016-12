I libri, un modo intelligente per avvicinare i bambini al rispetto della natura Si possono sensibilizzare anche i bambini ai temi della sostenibilità e del rispetto della natura?

Certo che sì, basta farlo in modo divertente e giocoso come piace a loro!

È proprio questo il filo conduttore della collana Junior edita da Sassi Editore, ovvero una serie di libri e pubblicazioni di elevato livello qualitativo con cui si vuole trasmettere ai bambini e ai ragazzi l'amore e il rispetto per la natura.

Temi vicini all'ecologia, uso di carta riciclata o proveniente da foreste sostenibili e stampa con inchiostri ecologici sono queste le caratteristiche di ciascun titolo che ha per protagonisti due ragazzi, Nina e Nello, alle prese con il bosco, la bio-fattoria, l'orto e il ciclo dell'acqua.

Fiabe intelligenti, scritte da Laura Novello e illustrate da Matteo Gaule, per bambini sensibilizzati fin dai primi anni di età nei confronti dell'ambiente.

Grazie anche alle schede di approfondimento e alle ricette contenute in fondo al libro i bambini possono così immedesimarsi in situazioni spesso lontane dalle loro realtà e conoscere nuovi mondi, con la speranza che da grandi siano anche adulti più rispettosi e responsabili.

La collana Sassi Junior è in vendita online su Emporio Ecologico, il sito internet per lo shopping biologico, riciclato e sostenibile.



