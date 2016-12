I ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo due volte piu' velocemente del previsto Alcuni ricercatori statunitensi hanno scoperto che la calotta Polare Antartica Occidentale si sta riscaldando quasi due volte più velocemente di quanto gli studi hanno fino ad oggi affermato.

Combinando i dati precedenti con modelli computerizzati dell'atmosfera e attraverso un sofisticato sistema di calcolo, i ricercatori sono stati in grado di ipotizzare uno scenario della calotta antartica occidentale che assolutamente preoccupa anche in relazione all'aumento del livello dei mari che potrebbe subire un ulteriore incremento.

In particolare lo studio mette in evidenza l'innalzamento della temperatura media annua tra il 1958 e il 2010 di 36,32 gradi Fahrenheit (circa 2,4 gradi Celsius), un valore che per quanto piccolo e insignificante possa sembrare sta compromettendo l'ecosistema.

In Antartide, infatti, anche se è normale aspettarsi un clima leggermente più caldo durante l'estate, le temperature raramente dovrebbero superare lo zero come invece sta avvenendo.

Non solo: se le precedenti ricerche hanno dimostrato che l'innalzamento della temperatura dei mari ha ripercussioni sullo scioglimento dei ghiacci, ora quest'ultimo studio riconferma anche che pure i cambiamenti atmosferici hanno una incidenza negativa e giocano un ruolo importante in questo fenomeno.

I ricercatori, infatti, sostengono che l'innalzamento medio della temperatura nelle aree polari è da imputare anche alle variazioni di temperatura nell'Oceano Pacifico e ai venti più caldi che raggiungono il Polo.

Ad ogni modo i ricercatori sostengono anche che, prima di avere ripercussioni importanti a livello planetario, abbiamo ancora a disposizione alcuni decenni.

L'importante è non starsene con le mani in mano...



