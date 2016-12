I cambiamenti climatici? Tutta colpa dell'uomo C'è chi sostiene che i cambiamenti siano una fase normale della vita del nostro Pianeta e per questo motivo poco hanno a che vedere le attività dell'uomo.

Stando però agli scienziati dell’International Panel on Climate Change sostenuto dalle Nazioni Unite, siamo solo noi i responsabili del surriscaldamento globale e delle relative conseguenze almeno dal 1950 ad oggi e questo a causa delle incontrollate emissioni di gas serra.

Ma ciò che deve preoccupare è che, stando al rapporto degli esperti, il rallentamento del fenomeno a cui stiamo assistendo negli ultimi 15 anni è solo una "pausa" che non riflette le tendenze a lungo termine.

Per essere ancora più chiari e diretti, I ricercatori dell'ONU affermano che anche se le emissioni di gas serra venissero bloccate tutte insieme, gli effetti dei cambiamenti climatici già in corso continueranno probabilmente per molti secoli a venire.

Non solo: a seconda di quanto i governi riusciranno a fare per frenare le emissioni di carbonio, gli scienziati prevedono un ulteriore innalzamento della temperatura compreso tra 0,5-8,6 gradi entro la fine del secolo, mentre il livello dei mari crescerà nello stesso periodo dai 10 fino ai 32 centimetri.

Davvero una bella eredità per le future generazioni...



