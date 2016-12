I Paesi più sostenibili? Svezia al primo posto, Italia solo al ventesimo A guidare la classifica a livello mondiale dei Paesi più sostenibili su un totale di oltre 200 Nazioni organizzate in 40 macro regioni, c'è per il 2013 la Svezia, seguita da Norvegia e Svizzera.

Il nostro Paese, invece, si piazza solo al ventesimo posto superando, a livello europeo, solo Polonia, Spagna, Portogallo e Grecia.

A rilevarlo la Fondazione ENI Enrico Mattei che nel 2009 ha sviluppato un indice di sostenibilità, l'unico indice aggregato che consente di analizzare l'effetto di politiche sociali, economiche e ambientali sulla sostenibilità futura dei vari paesi nel mondo.

In linea generale, i paesi più sostenibili hanno un Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite maggiore, ma con alcune notevoli eccezioni: prima fra tutte gli Stati Uniti che si piazzano solo al 27° posto a causa del loro importante consumo energetico e la Cina (al 35° posto), protagonista negli ultimi anni di una forte crescita economica ma di un altrettanto crescente deterioramento dell'ambiente.

Tornando all'Italia, il risultato non certo brillante è dovuto soprattutto alla scarsa performance delle componenti economiche e sociali, largamente al di sotto della media europea, mentre la perfomance ambientale è in linea con il resto d'Europa.

Ma a preoccupare il possibile scenario futuro: a causa della persistente stagnazione economica e dei modesti investimenti in innovazione tecnologica in chiave eco-friendly, da qui al 2030 probabilmente l'Italia non potrà avanzare di molto nella classifica mondiale dello sviluppo sostenibile.



Galleria fotografica Argomenti: paesi sostenibili, nazioni sostenibili, classifica paesi sostenibili, sostenibilità ambientale