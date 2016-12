I Carabinieri sequestrano 17 mila chili di alimenti fasulli e 200 mila etichette irregolari Davvero sconcertanti i dati relativi alle verifiche straordinarie condotte dai Carabinieri del Nucleo Politiche Agricole e Alimentari nell'ambito del Piano Nazionale dei Controlli a Tutela dei Consumatori del 2014.

Su appena 87 aziende del settore lattiero-caseario, vitivinicolo, oleario, ittico e ortofrutticolo che sono state controllate, infatti, sono stati sequestrati 17.254 chili di prodotti agroalimentari fra cui vini adulterati, formaggi evocanti marchi DOP, olio presentato come extravergine d'oliva risultato invece miscelato con olio di semi, e tonno commercializzato come tonno nazionale, lavorato fresco e conservato in olio extravergine risultato invece importato, congelato e conservato in olio raffinato.

Non solo: i sequestri sono stati effettuati anche su 219.300 etichette/packaging irregolari relativi a circuiti di commercializzazione di prodotti con indebite evocazioni di importanti marchi DOP/IGP e Biologico, che avrebbero potuto trarre in inganno i consumatori.

E siccome si sa che da noi i furbetti del quartierino sono sempre ben operativi, le verifiche sono state rivolte anche per accertare la legittimità dei finanziamenti comunitari ricevuti dalle imprese.

Orbene i Carabinieri hanno così anche accertato la somma complessiva di 1.247.516 di euro di illecite erogazioni ai danni dell'Unione Europea e dello Stato, ora avviata alle azioni di recupero per l'Erario.



