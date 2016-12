Honda Motor Compo: il ciclomotore elettrico pieghevole che all'occorrenza alimenta anche la casa Oltre a futuribili prototipi, al recente Tokyo Motor Show la Honda ha presentato uno eclettico due ruote elettrico pieghevole dal nome Motor Compo che, come tanti progetti della Casa giapponese, è destinato a lasciare il segno non solo per il sorprendente design.

A onor del vero l'idea di un ciclomotore pieghevole non è del tutto nuova: già negli anni '80 Honda aveva sviluppato il Motocompo, ma da allora ad oggi di strada ne è stata fatta...

Questa ultima versione (anche se è azzardato dire che si tratta dello stesso modello) è un concentrato di tecnologia allo stato puro che ha poco a che fare col passato.

Dalle linee pulite, essenziali, ma al tempo stesso affascinanti, il Motor Compo è alto e lungo meno di un metro (dunque molto compatto) e monta batterie rimovibili specificamente progettate per essere utilizzate in casa come fonte supplementare di energia durante le emergenze, un tema ricorrente fra gli attuali costruttori giapponesi di veicoli elettrici dopo il recente disastro della centrale nucleare di Fukushima.

Le due ruote, poi, hanno dimensioni differenti, con quella anteriore più grande che ospita anche il motore, sì perché il Motor Compo ha la trazione anteriore!

Per adesso comunque rimane un diletto di stile e ricerca tecnologica, un domani chissà...







Galleria fotografica Argomenti: ciclomotore elettrico, Honda Motor Compo, ciclomotore pieghevole