HelioDish la padella che cucina solo grazie al sole Vi è mai capitato durante una gita domenicale o un picnic in campagna di voler mangiare per una volta, al posto dei panini imbottiti o dei soliti piatti freddi preparati preventivamente a casa, qualcosa di caldo, meglio ancora di cotto al momento?

Beh, allora sappiate che oggi vi sarà possibile e senza per questo dovervi portare appresso pesantissime attrezzature da campeggio o, peggio ancora, cucine da campo.

Il designer Zoltán Nagyapáti, infatti, ha realizzato per la Electrolux un piatto (ma credeteci che l'appellativo è davvero riduttivo) che permette non solo di riscaldare i cibi, ma addirittura di cuocerli utilizzando esclusivamente l'energia del sole.

HelioDish (questo il nome del congegno) ha la classica forma delle comuni padelle da cucina, dunque, è estremamente compatto, pesa il giusto e per questo può essere facilmente trasportato dentro uno zaino.

Dal punto di vista funzionale, poi, è semplicissimo da usare perché quando è posto sotto la luce del sole e acceso, sulla parte superiore della padella magicamente appare un display grazie al quale, in modo intuitivo, si controllano tutte le opzioni di funzionamento per riscaldare i cibi, oppure cuocerli o anche arrostirli.

Beh, che dire: davvero incredibile quello che si può fare con la "semplice" luce del sole, non trovate?



