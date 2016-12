Hai voluto la bicicletta? Allora adesso pedala! Ora non avrete più scuse da dare al lavoro che vi impedisce di rimanere in forma togliendovi ogni minuto della vostra giornata, sì perché i signori dell'americana FitDesk hanno trovato la soluzione: una bici da camera dal nome Desk Pedal su cui potete collocare il vostro computer portatile così che potrete fare attività fisica pur continuando "tranquillamente" a lavorare rispondendo alle e-mail oppure preparando quella importantissima riunione.

Sul manubrio della cyclette è, infatti, montato uno stabile e sicuro ripiano che, quando non utilizzato come supporto per il notebook, può essere utilizzato come base di appoggio per le braccia per permettervi magari di giocare al vostro videogame preferito!

Voi però avete già una cyclette e non vi va di spendere altri soldi per una nuova, non è vero? Beh, neanche questa può essere una scusa valida alla vostra pigrizia, perché quelli di FitDesk hanno pensato anche a questo mettendo a disposizione la sola base d'appoggio in un pratico kit che può essere montato su qualsiasi bicicletta da camera.

