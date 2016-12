H&M l'azienda che utilizza più cotone biologico al mondo Secondo il Global Sustainable Textiles Market Report diramato dalla Textile Exchange, un'organizzazione mondiale che promuove la produzione e l'utilizzo del cotone biologico, lo scorso anno H&M, il gruppo svedese d'abbigliamento presente in tutto il mondo con propri punti vendita, è stato il più grande utilizzatore di cotone biologico del globo.

Nel corso del 2010 H&M ha usato la bellezza di 15mila tonnellate di cotone biologico con un notevole incremento rispetto alle stagioni precedenti.

Un trend che continua da alcuni anni, esattamente dal 2004 quando il gruppo ha iniziato a utilizzare cotone biologico certificato misto al cotone tradizionale, per poi mettere in collezione, a partire dal 2007, un'intera linea di capi realizzati al 100% con cotone bio i quali possono essere riconosciuti grazie ad una apposita etichetta.

Ma l'impegno verso l'ambiente non finisce qui: H&M è in prima linea, infatti, per migliorare e rendere più sostenibile il cotone convenzionale.

Anche per questo motivo è tra i fondatori e promotori della Better Cotton Initiative (BCI) un'iniziativa di lungo periodo che sviluppa e promuove le buone pratiche agricole nell'ambito della coltivazione del cotone come, ad esempio, riducendo l'uso di acqua e di prodotti chimici.



