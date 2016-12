Guai in vista per colpa de El Niño, quest'anno previsto fra i tre più forti di sempre Gravi siccità, ma anche inondazioni devastanti che avranno pesanti ripercussioni sull'agricoltura, la pesca, l'acqua e la salute di tutti gli esseri viventi, non solo dell'uomo: sono queste solo alcune delle ricadute de El Niño di quest'anno, il fenomeno climatico che si verifica periodicamente nell'Oceano Pacifico centrale tra dicembre e gennaio e che, con leggero anticipo, sta già avendo un impatto negativo su tutti i Paesi della fascia tropicale e subtropicale dal Kenya all'Indonesia all'Amazzonia.

Ma questa non è la notizia peggiore: a preoccupare gli esperti c'è il fatto che quello di quest'anno sarà una delle tre correnti più forti degli ultimi 15 anni.

A dirlo il nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) che fa capo alle Nazioni Unite, secondo cui i Paesi a rischio sono certamente più preparati rispetto agli anni passati, anche se rimane difficile prevedere con esattezza il reale concreto impatto che El Niño avrà.

In particolare quello che i ricercatori prevedono è un innalzamento della temperatura della superficie dell'oceano di 2,4 gradi centigradi sopra la media, fatto che causerà fenomeni estremi come piogge torrenziali o forti siccità con conseguenze disastrose sull'ambiente e sulle attività umane.

"Siamo preparati meglio di quanto non lo siamo mai stati. Le nazioni più colpite - ha detto il segretario generale del WMO, Michel Jarraud - stanno facendo piani per gli impatti su settori come l'agricoltura, la pesca, l'acqua e la salute, e stanno implementando campagne di gestione dei disastri per salvare vite e minimizzare i danni economici. Tuttavia, questo evento si sta giocando in un territorio inesplorato: il nostro pianeta si è modificato notevolmente a causa del cambiamento climatico. Questo fenomeno naturale e il cambiamento del clima indotto dall'uomo possono interagire e modificarsi a vicenda in modi che non abbiamo mai sperimentato prima".



