Great River Turbine, una gigantesca turbina idroelettrica ma anche un pontile per i turisti A onor del vero questa Great River Turbine, almeno per il momento, è solo un progetto sulla carta scaturito dall'ingegno creativo di Michael Jantzen, ma non per questo è destinato e rimanere tale per sempre.

E anche se è altrettanto vero che l'idea è alquanto ambiziosa e impegnativa, crediamo che potrà vedere la luce solo se riuscirà a garantire "prestazioni" in ambito di energia elettrica prodotta all'altezza di quello che sarà l'investimento per la sua costruzione e la sua messa in opera.

Si capisce subito cosa intendiamo dire nel momento in cui sveliamo che il progettista la immagina costruita tutta in acciaio inox e con un diametro di quasi 35 metri!

A far bella vista di sé un imponente scafo su cui le persone possono passeggiare e godersi il fiume da una prospettiva leggermente differente dalla riva, e una gigantesca turbina composta da dodici massicce pale che, sfruttando la corrente del fiume, aziona un potente generatore.

È ancora molto presto per sapere se e quando potrà diventare realtà, in ogni caso a noi piace e vorrebbe vederla presto in azione...



Galleria fotografica Argomenti: turbina idroelettrica fiume, Great River Turbine, energia corrente fiume