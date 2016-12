Grazie alle nanoparticelle anche la vernice produce energia Secondo quanto pubblicato sulla rivista scientifica ACS Nano, ricercatori del Dipartimento di Scienza e Nanotecnologia dell'Università di Notre Dame (in Indiana, Stati Uniti) guidati dal professor John A. Zahm hanno messo a punto una vernice che, quando esposta alla luce delle sole, grazie a nano particelle di biossido di titanio in essa contenute, riesce a produrre energia elettrica.

Sebbene l'efficienza di conversione della luce in energia raggiunta finora è appena dell'1% (valore che è ben al di sotto del 10-15% offerto dalle celle solari al silicio attualmente in commercio), si tratta di un importante passo in avanti che apre nuove strade allo sfruttamento dell'energia del sole.

La vernice solare messa a punto dai ricercatori, infatti, non solo può essere prodotta a basso costo, dunque in grandi quantità, ma può essere applicata facilmente su qualsiasi superficie, dunque su qualsiasi tipo di edificio o costruzione, senza alcuna attrezzatura speciale.

Se gli scienziati riusciranno nei prossimi mesi a migliorare l'efficienza energetica della loro invenzione, si tratterà quindi di una vera e propria scoperta che di certo rivoluzionerà il modo di produrre energia pulita, ma che sarà anche in grado di fare la vera differenza nel soddisfare bisogni energetici dell'umanità.







