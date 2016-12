Grazie all'alta velocità meno 500 mila tonnellate di CO2 nel 2010 Si sa: rispetto all'automobile il treno è un mezzo di trasporto molto più ecologico, ma forse nessuno si sarebbe immaginato un divario così eclatante.

Secondo i dati diffusi da Legambiente in occasione della presentazione del Treno Verde, infatti, grazie ai passeggeri che hanno scelto questo mezzo per i propri spostamenti si sono evitate ben 500 mila tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera.

Non solo: i raffronti con gli altri mezzi di trasporto sono nettamente a favore degli spostamenti su rotaia.

Basta dire, infatti, che ogni passeggero che sceglie il treno produce mediamente il 70% di gas serra in meno rispetto a chi viaggia in aereo e il 60% in meno dell'automobilista.



