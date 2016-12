Grazie al silicio nero i pannelli solari migliorano la loro efficienza Sebbene negli ultimi anni si siano compiuti passi da gigante nell'ambito del miglioramento dell'efficienza della conversione della luce solare in energia, la strada è ancora lunga e le possibilità di miglioramento sono ancora elevate.

Sicuramente il silicio ha dato un contributo importante a questa tecnologia, ma non è sufficiente.

Ecco perché i ricercatori ora stanno studiando sistemi e modi per migliorare ulteriormente le prestazioni intese, appunto, come maggior efficienza produttiva dei pannelli solari.

A questo proposito, l'ultimo ritrovato è il così detto Black Silicon Nanocatalytic Wet-Chemical Etch che, a quanto sembra, riuscirebbe a ridurre la luce che normalmente si riflette sui pannelli e, dunque, non può essere utilizzata.

Questo risultato lo si ottiene sostanzialmente per via del colore scuro in grado di migliorare la capacità di "catturare" la luce solare la mattina presto e al tramonto, caratteristica che, sebbene durante le ore diurne rende leggermente meno efficienti i pannelli rispetto a quelli "normali", contribuisce però a migliorare l'efficacia complessiva giornaliera di oltre l'1% che i ricercatori si augurano di far salire presto fino al 3%.

Visto in valore assoluto può sembrare un'inezia, ma dobbiamo capire che solo sommando i piccoli miglioramenti si può arrivare a grandi risultati.

Non solo: questa tecnologia offre anche altri vantaggi nel ridurre la quantità di materiale necessario per fabbricare i pannelli e, in particolare, nel limitare l'uso di alcune sostanze chimiche particolarmente pericolose e dannose che sono utilizzate nella produzione dei tradizionali pannelli solari al silicio attualmente in commercio.

Il processo è stato sviluppato presso il National Renewable Energy Laboratory (NREL) con sede in Colorado (Stati Uniti), e la tecnologia è ora in licenza commerciale alla Natcore Technology Inc. che dovrebbe iniziare la commercializzazione di questa tecnologia già entro la fine di quest'anno.



Galleria fotografica Argomenti: pannelli solari silicio, efficienza pannelli solari, Black Silicon Nanocatalytic Wet-Chemical Etch