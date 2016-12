Grazie ai robot la manutenzione delle pale eoliche sarà più sicura, efficiente e meno costosa Nella gestione di un parco eolico l'ispezione delle pale e delle turbine rappresenta una voce decisamente costosa in quanto deve essere eseguita in modo molto accurato e assolutamente regolare.

Questa manutenzione è un'operazione fondamentale non solo per prevenire i guasti e i disastri che possono scaturire da una pala eolica che si rompe (guardate il video per capire coi vostri occhi di cosa stiamo parlando), ma anche per limitare i costi di riparazione.

Insomma, una sorta di circolo "vizioso/virtuoso" proprio come diceva lo slogan di una nota pubblicità: prevenire è meglio che curare.

Fino ad oggi questo lavoro (che tra l'altro presenta anche i suoi rischi vista l'imponenza e l'altezza delle pale eoliche) è stato eseguito direttamente da tecnici specializzati, persone in carne ed ossa che salivano fisicamente sulle pale eoliche a controllare coi propri occhi.

Ora però, grazie alla collaborazione tra la International Climbing Machines e la General Electric, è stato sviluppato un particolare tipo di robot che, comandato e gestito comodamente da terra, è in grado di arrampicarsi sulla pale e fornendo le informazioni visive sullo stato di salute dell'impianto.

Dopo i primi test eseguiti con successo presso un parco eolico in Texas (Stati Uniti), oltre alle telecamere ad alta definizione, GE sta già verificando l'uso di scanner a microonde che potrebbero dare ai tecnici la capacità di vedere addirittura all'interno della lama della pala così da raccogliere maggiori informazioni rispetto ad una normale ispezione visiva.







Galleria fotografica Argomenti: robot manutenzione pale eolica, manutenzione turbina eolica, energia eolica