Grazie ad un gabbiano robotizzato impareremo a risparmiare energia Si chiama SmartBird ed è un avveniristico gabbiano robotizzato in cui la scienza ripone grandi speranze per trovare nuovi soluzioni di sviluppo del risparmio energetico e delle tecnologie verdi.

È stato presentato alla fiera delle tecnologie di Hannover dalla Festo, un'azienda tedesca specializzata nell'applicazione alla robotica degli studi sul movimento degli animali.

"Quello che rende lo SmartBird così unico - ha detto Heinrich Frontzek, direttore della comunicazione di Festo - è il fatto che sia il frutto di uno studio dettagliato sul volo degli uccelli. I suoi movimenti sono ricalcati su quelli dei veri gabbiani e questo ci ha consentito di raddoppiarne l'efficienza sul piano del consumo energetico. L'aerodinamicità che siamo riusciti a riprodurre è intorno all'80%, quindi molto, ma molto vicina a quella in natura".

Copia quasi perfetta del gabbiano in carne ed ossa, lo SmartBird è costruito in fibra di carbonio così da contenerne al massimo il peso che, nonostante le dimensioni (l'apertura alare è quasi di due metri), è di soli 450 grammi.

I movimenti, invece, sono generati da un sofisticato sistema che riesce a riprodurre il battito delle ali e che consente loro di assumere l'inclinazione necessaria per far spiccare autonomamente in volo il gabbiano-robot.

Realizzato in collaborazione con diverse Università europee, secondo Festo lo SmartBird potrà far spiccare il volo alla ricerca sul risparmio energetico negli ambiti più disparati.



