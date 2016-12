Grazie ad un enzima le alghe ci aiuteranno a produrre idrogeno I ricercatori del Centro d'Ingegneria Biomedicale del MIT insieme ai colleghi dell'Università di Tel Aviv e a quelli del National Renewable Energy Laboratory in Colorado hanno trovato un modo per aumentare l'idrogeno prodotto dalle alghe durante il loro processo di fotosintesi.

Sembra, infatti, che alle alghe non interessi produrre questo elemento, bensì solo lo zucchero che è loro necessario per la sopravvivenza.

In altre parole è come dire che l'idrogeno nel processo di fotosintesi delle alghe è solamente un sottoprodotto la cui quantità (ed è questa la grande scoperta dei ricercatori) può essere però incrementata del 400% utilizzando un particolare enzima.

Per i ricercatori si tratta di un notevole passo in avanti sul fronte della produzione di carburanti totalmente verdi che, come in questo caso, richiederebbero solo l'uso di acqua, energia del sole e, ovviamente, alghe.



