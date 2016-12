Google sempre più verde Forse non tutti sanno che, al momento attuale, Google si produce ben il 34% dell'elettricità necessaria al funzionamento dei propri server grazie a propri impianti di energia rinnovabile sparsi in ogni dove, dagli Stati Uniti, al Sudafrica, dalla Germania ai Paesi Scandinavi solo per fare qualche esempio.

Ma questo ai geni del colosso di internet non basta tanto che hanno appena annunciato l'installazione di un altro impianto eolico in Texas (negli Stati Uniti) che fornirà loro altri 240 Megawatt i quali, sommati agli altri già operativi, porta il monte di energia prodotta in proprio a qualcosa come 570 Megawatt, ovvero l'equivalente dell'energia necessaria a 170 mila famiglie media americane.

A differenza di molte altre aziende che si dichiarano vicine e attente alle problematiche ambientali legate in particolare al loro fabbisogno energetico, Google è quella che dimostra di essere concretamente passata dalla teoria ai fatti in un percorso che la dovrebbe portare in tempi ragionevolmente brevi alla totale indipendenza energetica e a soddisfare il proprio fabbisogno solo grazie alle energie rinnovabili auto prodotte.

Quando si dice che volere è anche potere...



Galleria fotografica Argomenti: impianti energia google, rinnovabili google, energie rinnovabili google, impianto eolico google