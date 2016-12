Gli alberi più invecchiano, più catturano CO2 Secondo lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature e condotto dall'Agenzia americana per la Ricerca Geologica i veri polmoni del Pianeta sono gli alberi più vecchi in quanto riescono a catturare una quantità di anidride carbonica maggiore rispetto a quelli più giovani.

Lo studio ha coinvolto 16 Paesi ed è stato condotto su 403 specie alberi: da quelli tropicali a quelli degli ambienti temperati.

Dalla ricerca è emerso che, con il passare degli anni, il 97% degli alberi aumenta il tasso di crescita e assorbe più anidride carbonica.

Grazie ad una rete globale attiva in tutto il mondo che ha permesso di misurare contemporaneamente i parametri, i ricercatori hanno avuto a disposizione i dati relativi a 673.046 alberi, alcuni dei quali ultra ottantenni.

E così è emerso che i grandi vecchi alberi come la sequoia sempreverde o l'eucalipto australiano hanno una straordinaria capacità di crescita che non rallenta con l'età e di conseguenza sono in grado di eliminare dall'atmosfera una grande quantità di anidride carbonica.

"Sequoie ed eucalipti sono alberi giganti – afferma il ricercatore Nathan Stephenson che ha condotto lo studio - che, negli esemplari più grandi, hanno una crescita che può arrivare a 600 chilogrammi l'anno. È un po' come se gli esseri umani continuassero a crescere anche dopo l'adolescenza: alla mezza età arriveremmo a pesare 500 chili e ben più di una tonnellata al momento della pensione".



