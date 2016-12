Germania: entro il 2022 stop definito al nucleare Svolta storica in Germania: il Governo, dopo che nei giorni scorsi erano trapelate alcune indiscrezioni a riguardo, ha deciso di mettere definitivamente al bando e di chiudere tutte le centrali nucleari presenti sul proprio territorio entro il 2022.

Solo tre impianti resteranno in funzione, ma esclusivamente per fare fronte a eventuali crisi energetiche.

I leader di tutti i partiti si sono riuniti per mettere a punto l'accordo sulla chiusura degli impianti e l'intesa è arrivata al termine di una sessione fiume durata 12 ore che ha visto la partecipazione sia dei leader dei partiti della coalizione, ma in cui sono stati coinvolti anche quelli dell'opposizione (in particolare Socialdemocratici e Verdi).

Non solo: otto dei 17 reattori già spenti dopo la catastrofe di Fukushima non saranno più riattivati.



