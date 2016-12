Frittata di baccelli di fava al limone Grazie a Lisa Casali, esperta in eco cucina, ecco un'altra gustosa ricetta davvero semplice per utilizzare i baccelli della fava.

Se non li avete ancora provati vincete le perplessità e sperimentate questa ricetta.

La ricetta è per una frittata per due persone.

Gli ingredienti dovrebbero essere preferibilmente biologici o biodinamici.

In particolare attenzione alle uova: sceglietele da un piccolo produttore di fiducia.



Ricetta a cura di Lisa Casali



Ingredienti per 2 persone

200 g di baccelli di fave

2 uova

1/2 limone

Olio extravergine

1 cipolla piccola

Sale e pepe



Preparazione

Lavate bene i baccelli, eliminate il picciolo e togliete i filamenti laterali che tengono chiuso il baccello.

Tagliate i baccelli a cubetti.

Sbucciate la cipolla e tagliatela a fette sottili.

Soffriggetela in una padella con un filo d'olio.

Quando questa è dorata aggiungete i baccelli ed un pò d'acqua.

Coprite con un coperchio e lasciate cuocere 10 minuti.

Nel frattempo sbattete le uova, aggiungete un pò di succo di limone e sale.

Quando i baccelli saranno pronti, spegnete il fuoco, lasciate intiepidire e infine unite alle uova.

Scaldate un cucchiaio di olio nella padella e versatevi il composto di uova e baccelli.

Lasciate cuocere a fuoco basso fino a quando l'uovo si sarà rappreso, girate la frittatina e lasciatela cuocere qualche minuto anche dall'altro lato.

Spegnete il fuoco e gustate.

Provatela sia calda che fredda: come tutte le frittate, il giorno dopo sembra sempre più buona.



Galleria fotografica Argomenti: alimentazione biologica, alimenti biologici, prodotti biologici, bio, agricoltura biologica, ecologia, ambiente, km zero, ogm