Ford avvia ufficialmente la produzione della Focus elettrica Nel proprio stabilimento di Wayne in Michigan (Stati Uniti) la Ford Motor Company ha avviato ufficialmente la produzione della Focus elettrica.

La Ford Focus EV è la prima vettura al mondo a ricevere la classificazione da parte della US Environmental Protection Agency, l'agenzia governativa per l'ambiente, di oltre 40 chilometri per litro di benzina equivalente e, come se ciò non bastasse, questa auto ha un sistema di ricarica delle proprie batterie che è di ben due volte più veloce rispetto alla diretta concorrente, la Nissan Leaf.

In particolare, grazie ad una postazione di ricarica disponibile come optional, i proprietari di della Focus EV potranno rigenerare completamente le batterie in appena tre ore, mentre in un'ora potranno ottenere energia per percorrere oltre 50 chilometri.

Per questo modello il colosso americano dell'auto ha completamente rinnovato il proprio stabilimento di Wayne così da avere una catena di montaggio assolutamente flessibile e, inoltre, vi ha installato uno dei più grandi impianti fotovoltaici di tutto lo stato.

Siamo davvero entusiasti di questa notizia seppure una domanda ci ronzi in testa: quando noi europei potremo vederla nelle concessionarie del Vecchio Continente?



