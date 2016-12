Ford annuncia che triplicherà la produzione di veicoli elettrici Ford Motor Company ha annunciato che aumenterà la sua produzione di veicoli elettrici che dovrebbe toccare 100 mila unità annue entro la fine del 2013.

A comporre l'offerta totalmente elettrica il furgone Transit Connect, la Focus (le cui prime consegne dovrebbero iniziare entro la fine di quest'anno), due modelli di C-Max (uno ibrido e l'altro totalmente elettrico) e un altro modello ibrido ancora però senza nome.

Anche se la produzione di veicoli elettrici è ancora contenuta rispetto al totale dei mezzi prodotti dal Gruppo (qualcosa come 1,9 milioni di veicoli nel solo 2010), per Ford la mobilità elettrica costituisce un importante passo di sviluppo per la società che, per l'appunto, nel 2013 conta di coprire il 5% della sua produzione con i veicoli elettrici.

Davvero non male, visto che ad oggi le vendite di queste vetture sono ancora al palo.



