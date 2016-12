Ford, Nissan e Mercedes alleate per portare sulle strade auto a idrogeno entro il 2017 Ford, Nissan e Mercedes-Benz hanno annunciato di aver dato vita ad una partnership attraverso cui intendono accelerare lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile, con l'importante obiettivo di dare finalmente il via al mercato delle auto a idrogeno entro il 2017.

Lo scopo è quello di sviluppare congiuntamente una cella a combustibile riuscendo a tagliare sui costi d'investimento connessi con la progettazione di questa tecnologia che permette agli autoveicoli di muoversi per mezzo di elettricità generata da idrogeno ed ossigeno ed emettendo solo vapore acqueo come scarto del processo elettrochimico.

Dal punto di vista pratico ciascuna azienda investirà nel progetto in egual misura così da massimizzare i grandi investimenti economici necessari, sfruttare al meglio le ricerche ingegneristiche e ovviamente le economie di scala.

Le tre aziende intendono sviluppare una comune pila a combustibile che andrà a equipaggiare modelli di autoveicoli progettati da ciascuna Casa in totale autonomia, come dire che le tre aziende condivideranno insieme solo il sistema di alimentazione delle loro auto ad idrogeno, anche se comunque a priori non è escluso lo sviluppo congiunto di altri componenti per generare ulteriori sinergie.

Non solo: i tre colossi sperano anche che questa loro collaborazione invierà un segnale forte di cambiamento non soltanto al mondo dell'auto, ma anche e soprattutto a quello politico e industriale per favorire lo sviluppo delle reti di rifornimento e delle altre infrastrutture necessarie per consentire la reale diffusione della mobilità a idrogeno che, proprio per le difficoltà legate alla produzione, allo stockaggio e alla distribuzione, purtroppo rappresenta oggigiorno solo un microscopico ambito d'interesse dell'industria dell'auto.



