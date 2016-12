FlyNano, l'idrovolante elettrico che farebbe crepare d'invidia James Bond Un gruppo di ingegneri finlandesi ha sviluppato il FlyNano, un idrovolante monoposto elettrico che può decollare e atterrare su qualsiasi specchio d'acqua.

Il progetto iniziale prevedeva che il velivolo venisse alimentato in modo ibrido tramite un motore termico e uno elettrico, ma visti i progressi compiuti in questi tempi nell'ambito della motorizzazione elettrica e degli accumulatori, la versione definitiva è totalmente elettrica.

Dall'aspetto simile a un tecnologicissimo mezzo degno dell'agente 007, il FlyNano è sorprendentemente compatto: la sua apertura alare è di soli cinque metri e, grazie all'uso di materiali compositi come la fibra di carbonio, il peso complessivo è davvero contenuto (neppure 70 chilogrammi!) .

Anche dal punto di vista delle prestazioni tanto di cappello a questo idrovolante: la casa dichiara, infatti, una velocità di volo variabile tra i 70 e i 140 km/h e una distanza teorica operativa di 70 chilometri.

A frenare, però, gli entusiasmi c'è il pacco batterie che (almeno per il momento) durano solo un'ora e mezza: verificare dunque se quanto dichiarato dalla casa corrisponda al vero resta ancora un'incognita.

Il FlyNano è stato presentato in occasione della fiera AERO-Expo di Friedrichshafen (in Germania) dove è stato promosso come un veicolo lo svago: nel comunicato stampa ufficiale, infatti, si leggeva che "il FlyNano è concepito per il divertimento di volare senza passeggeri, senza alcun bagaglio, ma solo il passeggero e il vento. Se non si è mai avuta la possibilità di provare a pilotare un aereo, anche solo ultraleggero, il FlyNano vi permetterà questa esperienza in modo semplice imparando solo le basi del volo. Come dire: minima burocrazia, massimo del divertimento".

Naturalmente, se si vuole vivere questo sogno di librarsi con gli uccelli, a parte un brevetto da pilota, dovete essere pronti a mettere mano (pesante) al portafogli visto che per portarsi a casa uno di questi idrovolanti ci vogliono su per giù 30 mila euro, ma carrello per il trasporto incluso.







