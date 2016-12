FlyKly la ruota che trasforma una normale bici a pedali in elettrica Sebbene i ciclisti abbiano vita abbastanza dura nelle nostre città italiane, tante persone sono interessate alle biciclette elettriche (ovvero a pedalata assistita) e ne vorrebbero possedere una.

Ma a parte il traffico, il problema più grande è (ancora una volta) il costo.

E soprattutto perché poi dover buttare via la tanta cara vecchia bicicletta?

Orbene, a tutti quelli che amano le due ruote e i pedali e desiderano muoversi in città in modo più ecologico e divertente è dedicata la FlyKly Smart Wheel, ovvero una ruota che può essere montata su qualunque bicicletta e che è dotata di un motore elettrico che aiuta a pedalare con il minimo sforzo.

Una volta sostituita la ruota posteriore il gioco è fatto: il motore si avvia quando si inizia a pedalare e accelera fino alla velocità desiderata dall'utente.

Le prestazioni? Davvero interessanti visto che la FlyKly fa raggiungere la velocità di punta di oltre 30 chilometri all'ora e ha un'autonomia di quasi 50 chilometri.

Ancora da vedere il costo finale per l'utente e, trattandosi purtroppo ancora di un prototipo, non è ancora chiaro se gli inventori riusciranno a trovare i finanziamenti per mettere la ruota intelligente in produzione.



