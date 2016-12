Fisker Auto e Leonardo Di Caprio insieme per promuovere la sostenibilita' a livello globale Fisker Automotive e la star di Hollywood Leonardo Di Caprio hanno appena annunciato che lavoreranno insieme per promuovere la sostenibilità a livello globale.

Di Caprio, infatti, che tra l'altro è già socio finanziatore della Casa automobilistica californiana, sarà coinvolto attivamente non solo nei piani futuri di sviluppo dell'azienda in fatto di nuovi modelli di veicoli e di strategie di marketing, ma anche di iniziative volte ad accrescere l'attenzione delle persone verso l'ambiente.

"La Karma - il primo modello uscito dallo stabilimento della Fisker Automotive - è frutto di una progettazione e di una costruzione assolutamente sostenibili in linea con la nostra filosofia di azienda responsabile - ha detto Henrik Fisker, Presidente della Fisker Automotive -. Il nostro concetto di sostenibilità va ben oltre la riduzione del consumo di carburante e di emissioni di scarico delle nostre automobili. Fisker utilizza materiali interamente riciclabili e tecnologie a basso impatto ambientale in ogni fase del processo di sviluppo di una vettura, dalla progettazione, alla produzione per finire alla commercializzazione".

Ed è proprio così: sulla Fisker Karma, ad esempio, sono montati inserti in legno ottenuti da legname recuperato da alberi incendiatisi in California o presi dalle profondità del lago Michigan, mentre per gli interni viene utilizzata solo pelle ecologica.

Dal canto suo, Fisker Automotive sosterrà la Fondazione Leonardo Di Caprio che, come dice l'attore, "è impegnata e sostiene attivamente molte iniziative in tutto il mondo per assicurare un futuro sostenibile al nostro pianeta e a tutti i suoi abitanti".

Un'intesa quella tra Fisker e Di Caprio che è iniziata diversi mesi or sono e che si intuiva fosse nell'aria visto che proprio l'attore di Hollywood è stato il primo cliente a ricevere la prima Karma uscita dalla linea di produzione...



Galleria fotografica Argomenti: accordo collaborazione, Leonardo Di Caprio, Fisker Automotive, promuovere sostenibilità