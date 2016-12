FerderBio e WWF insieme per nuovi progetti È stato siglato un protocollo d'intesa tra la FederBio, la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, e il WWF Italia per la promozione e la realizzazione di azioni e progetti relativi all'analisi, alla definizione e alla divulgazione di modelli praticabili di gestione multifunzionale delle aziende agricole biologiche e biodinamiche.

Si tratta di un passo in avanti molto importante per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura biologica e biodinamica entrambe riconosciute dal WWF come elementi di forza per promuovere una gestione sostenibile del territorio rurale.

Il protocollo, infatti, si fa promotore di un metodo di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità agricola, oltre che di tutela e di diffusione di sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale.



