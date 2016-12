Farmaci più sostenibili? Forse una realtà In Gran Bretagna è stato dato il via ad un progetto dell'Engineering and Physical Sciences Research Council che coinvolge direttamente università e industrie farmaceutiche e che dovrebbe rivoluzionare la produzione dei medicinali.

Lo scopo del centro, infatti, è quello di studiare e trovare metodi efficaci ed ecosostenibili per produrre non solo farmaci, ma anche alimenti, pigmenti, nanomateriali e coloranti.

In particolare un aspetto determinante è quello di riuscire a tagliare i costi e l'energia utilizzata nelle fasi di produzione attraverso un uso più efficiente dei materiali e delle risorse.

Al progetto partecipano le università di Bath, Cambridge, Edimburgo, Glasgow, Heriot-Watt e Loughborough, mentre dal punto di vista delle imprese coinvolge numerose aziende tra cui Glaxo Smith Kline, Pfizer, Astra Zeneca, Fuji Film, British Salt, Croda International, Genzyme, NiTech Solutions, Phoenix Chemicals e Solid Form Solutions.



