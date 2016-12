Entro la fine dell'anno Apple pronta a lanciare un iPhone low cost che utilizza parti riciclate Nonostante il successo planetario dell'iPhone, sembra proprio che i signori di Apple stiano lavorando al progetto di un nuovo modello del noto smartphone il cui prezzo, grazie all'uso di materiali riciclati e alla scelta di abbandonare il guscio esterno ora in alluminio per uno in policarbonato, potrebbe scendere fino a 99 dollari americani.

Si tratta di una cifra di vendita stimata per i soli utenti statunitensi e soggetta a contratti specifici e pluriennali dei singoli gestori telefonici.

Ad ogni modo è una scelta strategica con la quale Apple intende riportare l'iPhone al vertice assoluto delle vendite mondiali visto l'incalzare della concorrenza decisamente più economica, a parità ovviamente di prestazioni.

Sebbene il progetto sia ancora in addivenire, le prime indiscrezioni uscite dalla sede di Cupertino sostengono che il nuovo iPhone low cost potrebbe essere veduto già entro la fine di quest'anno.



