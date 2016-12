Entro il 2018 un quarto dell'energia mondiale proverrà da fonti rinnovabili Davvero positivi i dati diramati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) secondo cui, entro il 2018, un quarto di tutta l'energia prodotta a livello mondiale proverrà da fonti rinnovabili.

Entro allora le centrali solari e quelle eoliche supereranno in produzione di energia le centrali a gas naturale e forniranno il doppio di energia rispetto a quelle nucleari.

Un importante risultato che passa da due fattori essenziali: il primo il decisivo miglioramento delle tecnologie per sfruttare le fonti alternative; il secondo il conseguente abbattimento dei costi di installazione di questo tipo di centrali.

Ma le buone notizie non termina qui: entro il 2018, il mix totale di energia della Cina (attualmente il Paese più inquinante al mondo) sarà composto per il 40% da energie rinnovabili e sarà in assoluto la percentuale più alta del Pianeta.

Unico neo, secondo l'Agenzia, è che ancora nel 2015 il 65% di energia proverrà dal carbone, in assoluto la fonte di energia più "sporca".



Galleria fotografica Argomenti: energie rinnovabili, Agenzia Internazionale Energia, dati mondiali energie rinnovabili, sviluppo mondiale energie rinnovabili