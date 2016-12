Entro il 2016 Ikea vendera' solo lampade a led Ikea, la rinomata catena di mobili in kit, ha appena annunciato che, entro il 2016, in tutti i propri punti vendita sparsi per il mondo verranno vendute solo ed esclusivamente lampade a led.

Si tratta di un ulteriore contributo del colosso svedese nei confronti dell'ambiente visto che, rispetto ad una lampada ad incandescenza tradizionale, quelle a led, a parità ovviamente di luce emessa, possono consumare fino al 90% in meno di energia.

Dal punto di vista pratico, tanto per fare un esempio concreto, è come dire che per ogni milione di lampadine sostituite con altre a led si tagliano le emissioni di CO2 corrispondenti ai gas emessi da 6.700 auto ogni anno quasi 6700 oppure all'equivalente di piantare 17 milioni di nuovi alberi.

Un'esperienza, quella di vendere solo lampade a led, che Ikea ha già condotto con successo negli Stati Uniti dove, già dalla fine del 2011, sono sparite dai suoi scaffali le altre lampadine.

A frenare i facili entusiasmi, però, c'è sempre la reticenza delle persone che ancora non conoscono bene la tecnologia a led e non sanno dei vantaggi offerti loro.

Ad ogni buon conto, vista la portata globale del business di Ikea, c'è sicuramente da aspettarsi che grazie anche a questa scelta tutto sommato coraggiosa, la tecnologia led diverrà a più buon mercato così che, direttamente o indirettamente, lo scopo ambientale sarà comunque raggiunto.



