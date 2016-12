Energia solare da record in Grecia: nel solo mese di gennaio installati 300 MW Era già stata annunciata come una delle soluzioni per aiutare il Paese ad uscire dalla crisi leggi qui

.

Orbene la Grecia ha dimostrato di saper passare dalle parole ai fatti perché, nel solo mese di gennaio, sono stati installati ben 300 Megawatt di impianti solari fotovoltaici, ovvero un terzo in più di quanto è stato allacciato lo scorso anno in Germania.

Lagie, la società che gestisce la rete elettrica greca, ha precisato che 282 Megawatt sono stati da installati in grandi impianti, mentre i restanti 18 Megawatt, invece, provengono da quelli domestici collocati privatamente sui tetti delle case.

Così facendo in Grecia la capacità produttiva energetica grazie al solare sale a 1,72 Gigawatt che dovrebbe raggiungere quota 2,58 Gigawatt entro la fine dell'anno.

Ma come ha fatto il Paese ellenico a compiere questa straordinaria impresa in un momento di forte tensione finanziaria?

Semplice: grazie ad una politica che ha saputo snellire tutte le fasi burocratiche sia per i grandi impianti, sia per quelli più piccoli, il Paese è riuscito a richiamare a sé l'attenzione e i capitali necessari per questi investimenti.

Certo, non potranno da soli a risolvere tutti i problemi economici del Paese ellenico, ma è pur sempre un ottimo aiuto...



Galleria fotografica Argomenti: energia solare, piano energetico Grecia, investimenti solare Grecia, impianti fotovoltaici