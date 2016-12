Energia solare da record: nel 2012 la capacita' complessiva mondiale ha raggiunto quota 101 Gigawatt! Continua decisamente a crescere lo sfruttamento del sole come fonte di approvvigionamento di energia: secondo, infatti, l'Associazione Europea per l'Industria Fotovoltaica nel corso del 2012 la capacità produttiva di energia elettrica grazie al solare ha fatto registrare un altro record toccando quota 101 Gigawatt.

Un dato di tutto rispetto che, sommato anche al record raggiunto dall'energia eolica sempre nel corso dell'anno passato, è l'ennesima chiara dimostrazione che le energie rinnovabili non rappresentano solo un sogno per un mondo più pulito, ma sono di fatto una vera e propria realtà già oggi, l'unica che ci può far uscire dalla dipendenza dei combustibili fossili.

Un successo, quello dell'energia solare, che passa non soltanto dai grandi impianti e dalle grandi centrali, ma anche da quelli domestici installati sui tetti delle case.

Dati alla mano, nel corso del 2012 in tutto il mondo sono stati installati nuovi impianti solari per 30 Gigawatt, un vero e proprio record che appena dieci anni fa non sarebbe mai stato previsto.

Ma ancor più incoraggiante e positiva è la previsione dell'Associazione Europea per l'Industria Fotovoltaica che afferma che il trend di crescita per l'energia solare sarà addirittura esponenziale nel corso del 2013.



Galleria fotografica Argomenti: energia solare, record mondiale impianti solari, energie rinnovabili, fotovoltaico