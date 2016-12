Energia solare concentrata - Nuovo record di conversione: 33,5%! La società americana Amonix ha annunciato che la sua tecnologia fotovoltaica concentrata (CPV) ha stabilito un nuovo record d'efficienza di conversione che è arrivata al 33,5%, valore che è addirittura più basso di quello testato dal National Renewable Energy Laboratory secondo cui la punta massima arriva ad essere il 34,2%, ovvero il più alto mai raggiunto prima da un modulo fotovoltaico in condizioni reali.

La tecnologia utilizzata dalla Amonix è detta "concentrata" in quanto che utilizza diversi dispositivi ottici, come specchi e lenti, per concentrare appunto la luce del sole su una singola cella solare.

Non solo: questa tecnologia solare non richiede acqua per la produzione di energia e genera più energia per ettaro di qualsiasi altra oggi disponibile.

Unico neo che funziona esclusivamente con la luce diretta del sole il che la rende interessante per alcune zone del Pianeta sempre assolate come, ad esempio, possono essere i deserti.

Ora, se tutto questo avrà un futuro è presto per dirlo visto che gli sforzi nell'ambito dell'energia fotovoltaica concentrata non hanno dato prodotti risultati accettabili.

Basti dire che Amonix aveva ha ricevuto, nel 2007, circa 6 milioni di dollari in crediti d'imposta per aprire una farm di produzione a nord di Las Vegas che però è stata chiusa lo scorso mese di luglio.

Ciò nonostante il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha continuato ad investire nel progetto concedendo altri 15,6 milioni di dollari di sovvenzione da cui è scaturito questo progetto, segno che evidentemente qualcosa di buono c'è sotto.



