Energia solare - Grid Parity in Italia e India Importante traguardo delle energie rinnovabili nel nostro Paese e in India.

Stando al rapporto diffuso dalla Deutsche Bank l'energia solare ha raggiunto la Grid Parity ovvero il punto di pareggio in cui l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ha lo stesso prezzo di mercato dell'energia prodotta tramite fonti tradizionali come ad esempio i combustibili fossili.

Stando al rapporto lo stesso importante traguardo è stato raggiunto anche in India dove, tra l'altro, il costo d'installazione degli impianti fotovoltaici rimane ancora piuttosto elevato.

Nel proprio studio, l'istituto di credito prevede anche che, entro il 2014, la domanda d'energia solare crescerà ancora a livello mondiale di un altro 20% in particolare in Paesi come Cina, Stati Uniti e Regno Unito.

E ora, con il risultato di Italia e India, l'energia solare ha tutte le carte in regola per essere considerata a tutti gli effetti una fonte comune di energia, piuttosto che una semplice alternativa., semmai qualcuno avanzasse ancora dei dubbi a riguardo...



