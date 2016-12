Energia geotermica, in aumento il numero di impianti installati In Italia continua a crescere il numero degli impianti di riscaldamento geotermico installati.

Ad affermare questo positivo trend di crescita sono i dati diramati dal Registro Sonde Geotermiche (RSG) istituito nel 2010 da Regione Lombardia e sviluppato da Finlombarda secondo cui, nella sola Lombardia, negli ultimi tre anni si è registrato un incremento del 50% rispetto al quinquennio precedente.

Gli impianti geotermici così come le pompe di calore e le sonde geotermiche, in grado di sfruttare il calore dissipato dal sottosuolo, rappresentano una delle soluzioni più innovative per riscaldare e raffrescare gli edifici in quanto utilizzano una fonte d'energia assolutamente pulita e offrono, se confrontati agli altri sistema di climatizzazione, uno tra i migliori rendimenti energetici.

Il Registro Sonde Geotermiche, che rappresenta la prima esperienza a livello nazionale, è stato costituito per promuovere l'uso delle risorse geotermiche in particolare attraverso un processo di semplificazione delle procedure per assolvere a tutti gli obblighi amministrativi per l'installazione di impianti.

In tre anni di attività il Registro Sonde Geotermiche ha censito circa 500 impianti (+50% rispetto alle installazioni del quinquennio precedente), su un totale di oltre 780 impianti a sonde geotermiche in Lombardia.

La quasi totalità riguarda installazioni di sonde geotermiche verticali (nell'immagine lo schema di un impianti tipo) che raggiungono una profondità non superiore ai 150 metri.

La distribuzione territoriale delle installazioni vede ai primi posti le province più densamente popolate e urbanizzate, quali Milano e Brescia.

In termini di potenza installata, relativa agli impianti termici a pompa di calore associati all'impianto a sonde geotermiche, si registrano quasi 18.000 kW termici.



